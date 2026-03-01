Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen PI Diepholz vom 01.03.2026

Diepholz (ots)

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariates Sulingen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Sulingen Ein 58-jähriger befuhr am Samstag gegen Mittag mit seinem PKW und angehängtem Imbisswagen die Diepholzer Straße in Richtung Ortskern Sulingen. In Höhe eines dortigen Kfz-Handels löste sich der Imbisswagen vom Zugfahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Imbisswagen mit einem entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen aus Sulingen. Dieser verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Affinghausen Eine 34-jährige aus Scholen befuhr am frühen Samstagmorgen die Sulinger Straße in Richtung Schwaförden. Kurz nach Ende der Ortschaft kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Der Pkw wurde bis zum wirtschaftlichen Totalschaden beschädigt. Die 34-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariates Syke

Syke, Handwerkerhof, Einbruch in zwei ansässige Firmen In der Nacht vom 27.02.26 auf den 28.02.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Firmen, welche an der Straße Handwerkerhof in Syke ansässig sind. Die Täter konnten unerkannt mit dem Diebesgut entkommen. Die Polizei Syke nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern und der Tat unter 04242/969-0 entgegen.

