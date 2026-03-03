Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Zwei Verletzte und hoher Schaden ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 06.10 Uhr in der Steinfelder Straße wurden zwei Fahrer verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Eine 51-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Steinfelder Straße in Richtung Diepholz. Als sie an der Einmündung Junkernhäuser Weg nach links abbiegen wollte, übersah sie im Gegenverkehr den Pkw eines 46-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

