PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Zwei Verletzte und hoher Schaden ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 06.10 Uhr in der Steinfelder Straße wurden zwei Fahrer verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Eine 51-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Steinfelder Straße in Richtung Diepholz. Als sie an der Einmündung Junkernhäuser Weg nach links abbiegen wollte, übersah sie im Gegenverkehr den Pkw eines 46-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 12:32

    POL-DH: Pressemeldungen PI Diepholz vom 01.03.2026

    Diepholz (ots) - Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariates Sulingen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Sulingen Ein 58-jähriger befuhr am Samstag gegen Mittag mit seinem PKW und angehängtem Imbisswagen die Diepholzer Straße in Richtung Ortskern Sulingen. In Höhe eines dortigen Kfz-Handels löste sich der Imbisswagen vom Zugfahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 14:30

    POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 28.02.2026 Polizeiinspektion Diepholz

    Diepholz (ots) - Lemförde - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung Am Freitag, 27.02.2026, wurde gegen 08 Uhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines VW aus Stemwede in Lemförde in der Hauptstraße kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Führerschein, mit dem er sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren