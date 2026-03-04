Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Taschendiebstahl ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben einer Rentnerin am Montagvormittag beim Einkaufen das Portemonnaie entwendet.

Die Rentnerin war in der Varreler Landstraße im Edeka Verbrauchermarkt einkaufen, als ihr unbemerkt aus der Handtasche das Portemonnaie mit Bargeld und Dokumenten entwendet wurde. Der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr. Die Rentnerin bemerkte den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse.

Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell