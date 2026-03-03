Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder im Evinger Stadtpark verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ein 45-jähriger Dortmunder erlitt am Sonntagabend (1. März) Verletzungen an der Hand, als er mit einer Gruppe unbekannter Personen in einen Streit geriet. Die Polizei sucht Zeugen.

Erkenntnissen zufolge befand sich der Dortmunder gegen 20 Uhr im Bereich des Evinger Stadtparks. Dort geriet er mit mehreren Jugendlichen in einen Streit.

Während des Streits wurde der 45-Jährige mit einem Messer schwer verletzt.

Nach dem Vorfall entfernte sich die Gruppe Jugendlicher aus dem Park und ließ den stark blutenden Dortmunder zurück.

Die Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die flüchtige Personengruppe, die vermutlich aus Jugendlichen bestand, konnte nicht näher beschrieben werden.

Der verletzte Dortmunder musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

