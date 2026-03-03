Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Container und Lkw-Plane brennen im Dortmunder Westen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0184

Am Montagabend (2.3.) brannten zwischen 22:00 Uhr und 0:00 Uhr an fünf verschiedenen Orten in Dortmund mehrere Container (Altpapier und Altkleider) und die Plane eines Lkws.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der erste Brand gegen 22:00 Uhr in der Ostenberg Straße in Hombruch gemeldet, wo zwei Altkleidercontainer brannten und schnell von der Feuerwehr gelöscht wurden. Kurz darauf, gegen 22:58 Uhr, wurde ein weiterer Brand in der Planetenfeldstraße in Dorstfeld gemeldet, bei dem zwei Altpapiercontainer in Brand geraten waren. Noch während der Löscharbeiten erreichte die Polizei vor Ort eine weitere Meldung über einen Brand in der Universitätsstraße Ecke Meitnerweg. Dort brannte die Plane eines polnischen Lkw sowie mehrere Container.

Der 37-jährige polnische Lkw-Fahrer, der zum Zeitpunkt des Brandes in seiner Kabine schlief, wurde durch Geräusche hinter seinem Fahrzeug geweckt. Er stellte fest, dass die Plane seines Lkw in Brand geraten war, konnte das Feuer jedoch mit einem kleinen Feuerlöscher selbst löschen. Die Feuerwehr, die bereits alarmiert war, bemerkte während der Sachverhaltsaufnahme weitere drei Container, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite brannten und löschte diese ebenfalls. Unmittelbar danach wurden weitere Brände in der Laue Straße und am Albert-Schweizer-Weg im Jungferntal gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge konnte der Lkw-Fahrer zwei unbekannte Männer beobachten, die nach den Bränden an der Universitätsstraße und dem Meitnerweg mit einem kleinen weißen Pkw in westliche Richtung wegfuhren.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Brandstifter oder den weißen Pkw geben können. Wer Verdächtiges bemerkt hat oder sachdienliche Informationen liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0231 132-7441 bei der Kriminalpolizei zu melden.

