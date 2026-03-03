Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug in Lünen - eine Autofahrerin wird schwer- und drei Polizeibeamte leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0183

Am Montagmittag (2. März) kam es in Lünen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ziviles Polizeifahrzeug beteiligt war. Bei dem Unfall wurden drei Polizeibeamte leicht und eine 59-jährige Autofahrerin schwerverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es um 14:40 Uhr zu dem Unfall. Polizeibeamte waren in einem zivilen Polizeiauto mit Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem Einsatz. Sie fuhren von der Merschstraße unter Inanspruchnahme der Sonderrechte bei Rot auf die Kurt-Schumacher-Straße.

Im Kreuzungsbereich mussten sie mit ihrem Auto warten, da ein unbeteiligter Fahrer das Polizeifahrzeug nicht wahrnahm und unvermittelt weiterfuhr. Der unbeteiligte Fahrer war auf der Kurt-Schumacher-Straße stadtauswärts unterwegs.

Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Frau aus Selm mit ihrem Hyundai die Kurt-Schumacher-Straße in nördliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie das bereits im Kreuzungsbereich befindliche Polizeifahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die drei Polizeibeamten aus dem Fahrzeug leicht und die 59-Jährige schwerverletzt.

Die Hyundai-Fahrerin wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund nahm den Unfall vor Ort auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es teilweise zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.

