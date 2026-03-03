Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Nach missglückter Flucht vor der Polizei - Auto verunfallt und fängt Feuer

Hannover (ots)

Nachdem drei junge Männer in der Nacht auf Dienstag, 03.03.2026, versucht haben sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, endete die darauffolgende Verfolgungsfahrt mit einem Unfall am Deisterplatz. Durch den Aufprall geriet das verunfallte Fahrzeug in Brand. Die drei Fahrzeuginsassen wurden in Folge des Unfalls schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover entschied sich eine Polizeistreife im Bereich der Fröbelstraße gegen 01:15 Uhr für eine Verkehrskontrolle eines silbernen BMW 3er. Der BMW-Fahrer kam der Halteaufforderung nach, stieg aus dem Fahrzeug aus und wurde von den Polizisten kontrolliert. Gleichzeitig wechselte der Beifahrer auf den Fahrersitz und raste davon. Weitere Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf, die sich durch mehrere Straßen im Bereich Hannover-Limmer zog. In Höhe der Fössestraße fuhr das Fahrzeug auf den Westschnellweg in Fahrtrichtung Süden auf. Im Bereich des Deisterplatz-Kreisels verlor der jugendliche Fahrzeugführer die Kontrolle über das Auto und schleuderte gegen einen Ampelmasten. Durch den Aufprall entzündete sich das Fahrzeug und geriet in Vollbrand.

Neben dem Jugendlichen wurden bei dem Unfall ein 18-jähriger Mitfahrer und ein weiterer Mann, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, verletzt. Sie konnten noch vor dem Vollbrand durch Polizeikräfte und Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend löschte die alarmierte Feuerwehr das brennende Fahrzeug. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dem jugendlichen Unfallfahrer drohen nun Strafverfahren wegen verschiedener Verkehrsstraftaten, darunter der Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Unfallfahrers, dem Unfallhergang oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell