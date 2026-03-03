Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 15-Jährige aus Uetze wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung von Fotos der 15-jährigen Vermissten aus Uetze, konnte diese von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Holzminden wohlbehalten angetroffen werden.

Die Vermisste meldete sich am 02.03.2026 gegen 23:00 Uhr selbstständig bei der Polizei und gab ihren Standort an. Streifenbeamtinnen und -beamte der Polizei Holzminden konnten diese schließlich in Heinade (Landkreis Holzminden) antreffen und in Obhut nehmen.

Die Hintergründe ihres Verschwindens sowie ihre weitere Unterbringung werden derzeit geprüft.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Die Ursprungsmeldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell