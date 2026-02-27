POL-H: Amtswechsel im Polizeikommissariat Laatzen: Roland Einbrodt geht in den Ruhestand - Kerstin Müller übernimmt die Leitung

Polizeidirektion Hannover

Amtswechsel im Polizeikommissariat Laatzen: Roland Einbrodt geht in den Ruhestand - Kerstin Müller übernimmt die Leitung

Hannover

Ein Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats (PK) Laatzen: Am 27.02.2026 verabschiedete sich der amtierende Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Roland Einbrodt, in den wohlverdienten Ruhestand. Nach über 42 Dienstjahren bei der Polizei Niedersachsen übergab er die Verantwortung an seine Nachfolgerin, Erste Polizeihauptkommissarin Kerstin Müller, die künftig die Geschicke der Dienststelle am südlichen Rand der Region Hannover leiten wird.

Ein erfahrener Polizist nimmt Abschied

Roland Einbrodt blickt auf eine beeindruckende und vielseitige Karriere zurück, die am 03.10.1983 an der Polizeischule in Hannoversch Münden begann. Nach seiner Ausbildung zum Polizeihauptwachtmeister und einer Station bei der Landesbereitschaftspolizei Hannover sammelte er im 9. Polizeirevier in Linden (heute: Polizeikommissariat Limmer) erste Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst. Nach seinem Studium an der Polizeifachhochschule Hildesheim (1990-1993) folgten zahlreiche Stationen im gehobenen Dienst, darunter Verwendungen beim 11. Polizeirevier am Schützenplatz, im Stab während der EXPO 2000 sowie Führungsaufgaben im Kriminalermittlungsdienst der Polizeiinspektion West.

Nach Stationen als Aufgabenfeldleiter in der Polizeiinspektion Süd (heute Polizeikommissariat Döhren) und Leiter der Polizeistation Kleefeld sowie der Verwendung im Dezernat 14 der Polizeidirektion (PD) Hannover bei der Einführung des Digitalfunks, wurde er 2013 als Sachbearbeiter Kriminalitätsbekämpfung im Dezernat 11 eingesetzt, daraufhin folgte die Verwendung als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der damaligen Polizeiinspektion Süd.

Seit Januar 2019 leitete der heute 62-jährige Familienvater schließlich das PK Laatzen - für ihn das erklärte Wunschziel seiner Laufbahn. Besonders am Herzen lag ihm stets das menschliche Miteinander: Sein Anspruch war eine harmonische Zusammenarbeit zwischen dem Einsatz- und Streifendienst sowie dem Kriminalermittlungsdienst. "Meine Mitarbeiter sollten möglichst mit einem Lächeln zum Dienst kommen und vor allem gesund bleiben", betonte Einbrodt rückblickend. Als seinen persönlichen beruflichen Höhepunkt bezeichnet er die Planung und den Bezug des aktuellen Dienstgebäudes - ein Vorzeigeprojekt, das eine wertschätzende Unterbringung der Einsatzkräfte sicherstellt. Auch die exzellente Zusammenarbeit mit der Stadt Laatzen sowie der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr prägten seine Amtszeit maßgeblich.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten würdigte den scheidenden Leiter mit den Worten:

"Mit Roland Einbrodt verlässt uns eine Führungspersönlichkeit, die polizeiliche Arbeit nicht nur als Handwerk, sondern als Dienst am Menschen verstanden hat. Ich danke ihm von Herzen für sein jahrzehntelanges Engagement, seinen unermüdlichen Einsatz für moderne Arbeitsbedingungen in Laatzen und die tiefe Verwurzelung der Polizei in der Stadtgesellschaft. Für seinen neuen Lebensabschnitt zwischen DLRG-Ehrenamt, Sport und Reisen wünsche ich ihm und seiner Familie nur das Beste."

Kontinuität und Expertise: Kerstin Müller übernimmt

Die Nachfolge von Einbrodt tritt Kerstin Müller an. Die 50-jährige gebürtige Hannoveranerin lebt mit ihrer Familie im Landkreis Hildesheim und ist seit 1992 Teil der niedersächsischen Polizei. Nach der Bereitschaftspolizei und ihrer Aufstiegsausbildung gehobener Dienst in Hildesheim (2002-2005) verbrachte sie den Großteil ihrer Dienstzeit im ehemaligen PI West-Verbund sowohl im Einsatz- als auch im Ermittlungsdienst.

Müller bringt umfassende Führungserfahrung mit: Sie leitete den Kriminalermittlungsdienst in Stöcken, Döhren und zuletzt seit Januar 2025 in Limmer. Zudem war sie zwei Jahre Leiterin des Fachkommissariats für Trick- und Bandenkriminalität im Zentralen Kriminaldienst und leitete zeitweise das PK Ricklingen sowie das PK Limmer in Personalunion. Ein kurzer Abstecher Ende 2024 führte sie zudem in die PI-Leitung (Projekt/Grundsatz). Über ihre Kernaufgaben hinaus engagiert sie sich als Referentin für Führungskräfteentwicklung, in der Einstellungskommission sowie für die Gleichstellung von Frauen in Führungspositionen.

"Mit Kerstin Müller gewinnen wir eine fachlich versierte und menschlich überzeugende Nachfolgerin. Durch ihre vielfältigen Verwendungen im Ermittlungsdienst und ihre Erfahrung als Mentorin bringt sie das ideale Rüstzeug für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit," erklärte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten.

"Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, das Polizeikommissariat Laatzen in den kommenden Jahren zu leiten, und auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Laatzen sowie den Bürger und Bürgerinnen der Stadt", betonte Kerstin Müller in ihrer Rede beim Amtswechsel.

Über das Polizeikommissariat Laatzen

Das PK Laatzen bildet die direkte Grenze der Polizeidirektion Hannover zum benachbarten PK Sarstedt (Polizeidirektion Göttingen). Der Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats liegt somit am südlichen Rand der Polizeidirektion Hannover und wird von rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Die Stadt Laatzen gehört kommunal zur Region Hannover und umfasst die Ortsteile Laatzen-Mitte, Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse. Knapp 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier.

Durch die sowohl städtisch als auch ländlich geprägten Strukturen ergeben sich die unterschiedlichsten Einsatzanlässe und Herausforderungen. Das LeineCenter, das aquaLaatzium, das Rethener Gewerbegebiet sowie das Naherholungsgebiet "Leinemasch" stellen dabei markante Einsatzorte dar. Darüber hinaus befindet sich in unmittelbarer Nähe das Messegelände der Deutschen Messe AG. Durch die zahlreichen Messen und Veranstaltungen bringt auch der angrenzende Revierbereich des PK Döhren durch Unterstützungseinsätze auch immer wieder Abwechslung in den Dienstalltag. Auch die unmittelbar an Laatzen vorbeiführende A7, als eine wichtige Hauptverkehrsader, bindet den Einsatz- und Streifendienst zeitweise mit ein. Dieser versieht seinen Dienst in einem bedarfsorientierten Schichtmodell mit insgesamt vier Bezugsgruppen. /nash, pol

