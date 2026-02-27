Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 16-Jährige in Bremen angetroffen

Hannover (ots)

Die seit dem 28.01.2026 mit Fotos öffentlich gesuchte 16-Jährige aus Hannover-Kleefeld ist am Abend des 26.02.2026 wohlbehalten in Bremen angetroffen worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6210583).

Die Vermisste konnte durch Bremer Polizeikräfte in der Nähe des Hauptbahnhofs kontrolliert und anschließend ihren Eltern übergeben werden. Die Gründe ihrer Abwesenheit sind Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.

Die Fotos aus der originären Suchmeldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

