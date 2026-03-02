Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Motorrad entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

In der Zeit vom Mittwochnachmittag, 25.02.2026, bis Donnerstagmittag, 26.02.2026, ist in Hannover-Linden eine Harley-Davidson entwendet worden. Die Polizei Hannover sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz im Zentralen Kriminaldienst Hannover stellte der 62-jährige Fahrzeughalter am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, sein Motorrad im Dunkelberggang am Straßenrand ab. Am Folgetag, gegen 12:30 Uhr, bemerkte er den Diebstahl.

Bisherige Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Motorrads, sodass die Polizei nun öffentlich mit Fotos nach der entwendeten Maschine sucht.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Harley-Davidson in der Farbe schwarz.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den noch unbekannten Tätern oder dem aktuellen Abstellort des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell