POL-H: Isernhagen-Neuwarmbüchen: Roter Audi R8 entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am vergangenen Wochenende ist in Isernhagen-Neuwarmbüchen ein roter Audi R8 Spyder entwendet worden. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem gestohlenen Fahrzeug und bittet um Hinweise, die zum Auffinden des Pkw und zur Identifizierung der unbekannten Täter führen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hatte der 42-jährige Eigentümer den Audi am Samstag, 28.02.2026, gegen 16:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in Neuwarmbüchen abgestellt. Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 11:00 Uhr bemerkte der 42-Jährige das Fehlen des Fahrzeugs und verständigte die Polizei.

Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich der Diebstahl am Samstag, 28.02.2026, gegen 21:00 Uhr ereignete. Ein Zeuge hatte zu diesem Zeitpunkt an einer Bushaltestelle in Isernhagen gestanden und beobachtet, wie der Audi an ihm vorbeifuhr.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Audi R8 Spyder. Der aktuelle Wert wird auf etwa 135.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum aktuellen Abstellort des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, pol

