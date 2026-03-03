Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen im Stadtteil Seelhorst

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 27.02.2026, auf Samstag, 28.02.2026, sind im hannoverschen Stadtteil Seelhorst zahlreiche geparkte Pkw beschädigt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack an mindestens 22 am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Die betroffenen Fahrzeuge waren ordnungsgemäß geparkt.

Die Tatorte liegen im Bereich zwischen der Peiner Straße und der Eupener Straße. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.500 Euro pro Fahrzeug geschätzt.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die Polizei Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht im Bereich zwischen Peiner Straße und Eupener Straße verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 zu melden.

Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an./ pol, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell