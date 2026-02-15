Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall in Bochum Linden: Drei verletzte Personen - Feuerwehr rettet eingeklemmte Beifahrerin

Bochum (ots)

Am Sonntagvormittag kam es in Bochum‑Linden an der Kreuzung Wuppertaler Straße / Ettersheide zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt, eine Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Um kurz nach 11:00 Uhr meldete das automatische Notrufsystem eCall eines der beteiligten Fahrzeuge den Unfall an die Leitstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache Weitmar hatten beide Fahrer die Fahrzeuge bereits verlassen. Eine Beifahrerin befand sich jedoch noch im Wagen und klagte über starke Schmerzen. Um die Frau möglichst schonend zu retten, entfernten die Einsatzkräfte die Beifahrertür mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät. Die schwer verletzte Beifahrerin wurde anschließend vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Auch die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sicherte die verunfallten Fahrzeuge und unterstützte die Polizei bei der Reinigung der Fahrbahn. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Wuppertaler Straße im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

