Polizei Düren

POL-DN: Brand in Birkesdorf - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montagabend (02.03.2026) brannte in der Buchenstraße Kleidung an einem Altglascontainer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über brennende Kleidungsstücke in der Buchenstraße informiert. Durch den Brand wurde ein in der Nähe befindlicher Altglascontainer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr führte vor Ort die Löscharbeiten durch. Es entstand geringer Sachschaden.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Kleidung absichtlich in Brand gesetzt wurde. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buchenstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell