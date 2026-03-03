Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (02.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Sonnenweg in das Visier von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 13:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Innen wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ist zur Spurensicherung am Einsatzort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sonnenwegs beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

