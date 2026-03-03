PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (02.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Sonnenweg in das Visier von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 13:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Innen wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ist zur Spurensicherung am Einsatzort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sonnenwegs beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:35

    POL-DN: Verkehrsunfall in Nörvenich - eine Person leicht verletzt

    Nörvenich (ots) - Am Freitagmorgen (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Kreisverkehr K52 / Am Kreuzberg. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 06:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Windeck die K52 in Richtung Oberbolheim. Sie beabsichtigte, in den Kreisverkehr an der K52 / Am Kreuzberg einzufahren. Eine 37-jährige ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:31

    POL-DN: 17-jährige E-Scooter-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall - leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Freitag (27.02.2026) kam es um 10:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zum Mühlengraben / Im Dunklen Berg. Dabei wurde eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt. Ein 71-jähriger Mann aus Düren befuhr mit seinem Pkw die Straße "Zum Mühlengraben" in Fahrtrichtung "Im Dunklen Berg". Zur gleichen Zeit befuhr die 17-Jährige mit ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:30

    POL-DN: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

    Düren (ots) - Beamte der Polizei Düren stellten am Sonntagmittag (01.03.2026) den Führerschein einer 64-jährigen Frau aus Düren sicher. Durch einen Zeugenhinweis konnte sie zuvor stark alkoholisiert bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 12:45 Uhr die Fahrzeugführerin beim Kauf alkoholischer Getränke in einer Tankstelle in Düren beobachtet und darüber hinaus ihren stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren