Polizei Düren

POL-DN: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Düren (ots)

Beamte der Polizei Düren stellten am Sonntagmittag (01.03.2026) den Führerschein einer 64-jährigen Frau aus Düren sicher. Durch einen Zeugenhinweis konnte sie zuvor stark alkoholisiert bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 12:45 Uhr die Fahrzeugführerin beim Kauf alkoholischer Getränke in einer Tankstelle in Düren beobachtet und darüber hinaus ihren stark schwankenden Gang bemerkt. Als die Frau in ihr Auto stieg und losfuhr, informierte sie schließlich die Polizei. Den Beamten gelang es, das betroffene Fahrzeug in der Arnoldsweilerstraße zu stoppen. Schnell bestätigte sich der zuvor geschilderte Verdacht durch einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Dürenerin wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache gebracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 64-Jährige ein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell