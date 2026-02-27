Polizei Düren

POL-DN: Betrug durch falschen Paypal-Mitarbeiter

Kreis Düren (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) fiel eine 43-jährige Frau einem Betrug durch einen falschen Paypal-Mitarbeiter zum Opfer.

Gegen 15:30 Uhr erhielt eine 43-jährige Frau aus Düren einen Anruf einer unbekannten Rufnummer auf ihr Handy. Eine männliche Stimme teilte ihr in englischer Sprache mit, dass es sich beim Anrufer um einen Paypal-Mitarbeiter handele und dass ihr Paypal-Konto gehackt worden sei.

Damit das vermeintlich entwendete Geld nicht verloren geht, sollte die 43-Jährige mehrere Transaktionen an ein bestimmtes Konto durchführen. Die Frau kam der Aufforderung nach und überwies insgesamt eine fünfstellige Summe auf das angegebene Konto.

Während des Telefonats ist die Polizei am Einsatzort erschienen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte. Das Telefonat wurde unverzüglich beendet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Seriöse Unternehmen nehmen keinen unaufgeforderten telefonischen Kontakt auf, um angebliche Hackerangriffe zu beheben.

- Führen Sie keine Transaktionen nach einer telefonischen Aufforderung durch. - Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten preis. - Kontaktieren Sie PayPal über die offizielle Seite. - Prüfen Sie Ihr Konto regelmäßig auf unberechtigte Zahlungen. - Wenden Sie sich bei Unsicherheiten an die Polizei.

Die Maschen der Betrüger im Internet sind vielfältig und gewieft. Informationen und Tipps rund um Kriminalität im Netz finden Sie unter https://polizei.nrw/cybercrime .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell