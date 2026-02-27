PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Betrug durch falschen Paypal-Mitarbeiter

Kreis Düren (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) fiel eine 43-jährige Frau einem Betrug durch einen falschen Paypal-Mitarbeiter zum Opfer.

Gegen 15:30 Uhr erhielt eine 43-jährige Frau aus Düren einen Anruf einer unbekannten Rufnummer auf ihr Handy. Eine männliche Stimme teilte ihr in englischer Sprache mit, dass es sich beim Anrufer um einen Paypal-Mitarbeiter handele und dass ihr Paypal-Konto gehackt worden sei.

Damit das vermeintlich entwendete Geld nicht verloren geht, sollte die 43-Jährige mehrere Transaktionen an ein bestimmtes Konto durchführen. Die Frau kam der Aufforderung nach und überwies insgesamt eine fünfstellige Summe auf das angegebene Konto.

Während des Telefonats ist die Polizei am Einsatzort erschienen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte. Das Telefonat wurde unverzüglich beendet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Seriöse Unternehmen nehmen keinen unaufgeforderten telefonischen Kontakt auf, um angebliche Hackerangriffe zu beheben.

   - Führen Sie keine Transaktionen nach einer telefonischen 
     Aufforderung durch.
   - Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten preis.
   - Kontaktieren Sie PayPal über die offizielle Seite.
   - Prüfen Sie Ihr Konto regelmäßig auf unberechtigte Zahlungen.
   - Wenden Sie sich bei Unsicherheiten an die Polizei.

Die Maschen der Betrüger im Internet sind vielfältig und gewieft. Informationen und Tipps rund um Kriminalität im Netz finden Sie unter https://polizei.nrw/cybercrime .

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Zeugenaufruf - die Polizei bittet um Hinweise nach Straßenverkehrsgefährdung

    Jülich (ots) - Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam es auf der B56 zwischen Jülich und Niederzier, auf Höhe der Gereonstraße, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein Zeuge sowie die Tatverdächtige konnten am Einsatzort angetroffen werden. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung sowie weitere Zeugen. Gegen 06:30 Uhr befuhr ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:30

    POL-DN: Girls' Day bei der Polizei Düren - Einen Tag Polizei erleben

    Düren (ots) - Wie fühlt sich Polizeiarbeit eigentlich wirklich an? Antworten darauf gibt es am 23. April 2026 beim Girls' Day der Polizei Düren. Schülerinnen ab der fünften Klasse erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, einen realistischen Eindruck vom Polizeiberuf zu gewinnen. Statt nur zuzuhören, geht es darum, Polizei zu erleben: Einblicke in verschiedene Aufgabenbereiche, Gespräche mit Beamtinnen und Beamten ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:27

    POL-DN: Lieferwagen erfasst Pedelec-Fahrerin

    Jülich (ots) - Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwochnachmittag (25.02.2026) in der Leo-Brand-Straße von einem Lkw erfasst. Durch ein darauffolgendes Sturzgeschehen wurde die Frau leicht verletzt. Ein 66-jähriger Mann aus Viersen befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Lieferwagen die Ausfahrt der Warenannahme des Forschungszentrums Jülich in Fahrtrichtung Leo-Brand-Straße. Zeitgleich befuhr eine 49-jährige Frau aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren