Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall-Vollsperrung L2218

Aalen (ots)

Crailsheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwoch ereignete sich auf der L2218, um kurz vor 2 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem BMW aus Richtung Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim. zwischen Maulach und Saurach kam er aus noch ungeklärter Ursache auf dei Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Der 39-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 200000 Euro beziffert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Bergung ist noch nicht abgeschlossen, weshalb die Strecke geschätzt bis 9 Uhr gesperrt bleibt.Neben der Plizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren