Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Schulgebäude

Am Sonntag, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst ein Fenster am Haupteingang einer Schule in der Max-Eyth-Straße aufzuhebeln. Nachdem dies den Einbrechern nicht gelang, hebelten sie eine Holztür zum Keller auf. Momentan ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Aalen: PKW-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Am Dienstag wollte ein 31-jähriger Audi-Fahrer von der Weilerstraße in den dortigen Kreisverkehr einfahren und übersah hierbei einen 25-jährigen Fahrradfahrer. Infolgedessen kam es zur Kollision, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung an Rastanlage

An der Rastanlage Ellwanger Berge West wurde zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 12 Uhr, die Reinigungsanlage der Damentoilette beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Telefonnummer 07964/330001 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell