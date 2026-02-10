Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Folgemeldung zu Polizeieinsatz in Schrozberg

Aalen (ots)

Folgemeldung zu Polizeieinsatz in Schrozberg

Wie bereits im Vorfeld berichtet hat ein 37-jähriger Mann am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr in der Bahnhofstraße mehrere Schüsse auf eine 38-jährige Frau abgegeben. Die 38-jährige Ehefrau des 37-Jährigen, wurde dadurch tödlich verletzt. Der Mann konnte wenig später durch die Polizei vor Ort festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ursprungsmeldung vom 10.02.2026 um 11:42 Uhr

Schrozberg: Polizeieinsatz

Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße auf der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses. Ein Mann gab dort mehrere Schüsse mit einer Schusswaffe ab. Hierbei wurde eine Frau durch die Schüsse verletzt. Nach ersten Erkenntnissen besteht ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der Frau und dem Mann. Dieser konnte wenig später durch die Polizei vor Ort festgenommen werden. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an, weitere Informationen folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell