PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Folgemeldung zu Polizeieinsatz in Schrozberg

Aalen (ots)

Folgemeldung zu Polizeieinsatz in Schrozberg

Wie bereits im Vorfeld berichtet hat ein 37-jähriger Mann am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr in der Bahnhofstraße mehrere Schüsse auf eine 38-jährige Frau abgegeben. Die 38-jährige Ehefrau des 37-Jährigen, wurde dadurch tödlich verletzt. Der Mann konnte wenig später durch die Polizei vor Ort festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ursprungsmeldung vom 10.02.2026 um 11:42 Uhr

Schrozberg: Polizeieinsatz

Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße auf der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses. Ein Mann gab dort mehrere Schüsse mit einer Schusswaffe ab. Hierbei wurde eine Frau durch die Schüsse verletzt. Nach ersten Erkenntnissen besteht ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der Frau und dem Mann. Dieser konnte wenig später durch die Polizei vor Ort festgenommen werden. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an, weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 11:42

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz in Schrozberg

    Aalen (ots) - Schrozberg: Polizeieinsatz Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße auf der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses. Ein Mann gab dort mehrere Schüsse mit einer Schusswaffe ab. Hierbei wurde eine Frau durch die Schüsse verletzt. Nach ersten Erkenntnissen besteht ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der Frau und dem Mann. Dieser konnte wenig ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 07:28

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

    Aalen (ots) - Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen Am Montagabend gegen 22:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Citroen-Fahrerin die Martha-McCarthy-Straße und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen einen Baum und anschließend krachte sie in drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren