POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz in Schrozberg

Am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße auf der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses. Ein Mann gab dort mehrere Schüsse mit einer Schusswaffe ab. Hierbei wurde eine Frau durch die Schüsse verletzt. Nach ersten Erkenntnissen besteht ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der Frau und dem Mann. Dieser konnte wenig später durch die Polizei vor Ort festgenommen werden. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an, weitere Informationen folgen.

