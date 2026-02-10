Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Polizeibeamte bespuckt - PKW entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Verteilerschrank beschädigt

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Verteilerkasten in der Robert-Bosch-Straße, im Kreuzungsbereich zum Mantelhofer Weg. Der Vorfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand ereignete sich vermutlich bereits am Mittwoch, 28.01.26. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: PKW entwendet

Vom Hof eines Autohauses in der Neue Nördlinger Straße wurde zwischen Samstag, 14:30 Uhr und Montag, 15:30 Uhr, ein BMW Mini Cooper SE mit einem Zeitwert von etwa 16.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war im Außenbereich auf der dortigen Ausstellungsfläche abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeuges nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 13:45 Uhr und 14 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker den Hirschweg. Hierbei kam der Fahrer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Renault. Im weiteren Verlauf prallte der Unbekannte frontal gegen einen davor geparkten Porsche. An den beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Polizeibeamte bespuckt

Nach einem Ladendiebstahl wurde am Montag gegen 12:15 Uhr in der Haller Straße eine 43-jährige Frau durch die Polizei kontrolliert. Während dieser Kontrolle verhielt sich die 43-Jährige äußerst aggressiv und spuckte einem eingesetzten Polizeibeamten ins Gesicht. Während der folgenden vorläufigen Festnahme wehrte sich die Frau massiv und spuckte einer weiteren Beamtin ins Gesicht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß entlassen.

Mutlangen: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 17:00 Uhr, versuchten bisher Unbekannte durch Aufhebeln der Haustür in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße einzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere des Hauses. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Leinzell: Unfallflucht

Am Montag gegen 08:20 Uhr stellte eine 37-Jährige ihren BMW X5 am Straßenrand der Mulfinger Straße ab. Als sie gegen 10:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass ihr Fahrzeug beschädigt war. Vermutlich streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Heuchlingen fuhr, den Pkw. Dadurch wurde der Außenspiegel abgerissen und es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 921968-0 entgegen.

