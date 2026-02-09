PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Bäckerei-Parkplatz - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Freitag, dem 12. Dezember 2025, kam es gegen 06:30 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei an der Bahnhofstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Frau hatte ihren schwarzen Opel Astra ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Zur genannten Zeit wurde das geparkte Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand fuhr der Unfallverursacher vermutlich einen weißen Fiat Transporter mit ausländischem Kennzeichen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

