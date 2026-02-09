Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Backnang: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B14

Am Montagmorgen, gegen 05:35 Uhr missachtete ein 24-jähriger Ford-Fahrer die Rotlicht zeigende Ampel an der Einmündung der Anschlussstelle Backnang-Süd "Spritnase". Im Einmündungsbereich der B14 in Fahrtrichtung Backnang kam es zum Unfall zwischen dem Ford und einem LKW, der von einem 54-jährigen Mann gefahren wurde. Durch die Kollision mit dem LKW wurde der Ford sodann auf einen Opel einer 64-jährigen Fahrerin gelenkt und kollidierte auch mit diesem. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Am Ford und am Opel entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 10.000 Euro. Der LKW wies Unfallschäden in Höhe von etwa 4.000 Euro auf. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Winnenden: Auto zerkratzt

Im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr und Samstag, 13 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die Beifahrerseite eines Toyota Aygo. Das Auto war in der Rosenstraße geparkt. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden führt die Ermittlungen und bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07195 6940.

