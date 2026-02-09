Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Straßenverkehrsgefährdung - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 39-Jähriger pöbelt und schlägt

Ein 39 Jahre alter Mann fiel am Sonntag mehrfach negativ auf. Gegen 12.30 Uhr warf er eine leere Bierdose gegen die Jalousie des Fensters der Wache des Polizeireviers in der Stuttgarter Straße. Der Mann wurde gestellt, wobei er seine Ablehnung gegenüber der Polizei zum Ausdruck brachte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch in Abklärung. Etwa eine Stunde später meldete sich ein 14-jähriger Junge, dass er im Bereich des Bahnhofes von einem Mann geschlagen worden sei. Wie sich später herausstellte, handelte es sich wieder um den 39-Jährigen. Dieser verhielt sich aggressiv und leistete nun erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Mitunter schlug und spuckte er nach den Polizisten. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Zudem wird nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt.

Aalen: Wohnungseinbruch

Am Sonntag wurde zwischen 17.15 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Schnaitbergstraße eingebrochen. Der Einbrecher durchsuchte Teile des Hauses. Ob er tatsächlich Beute machte, ist noch unklar. Hinweise bezüglich verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Bereits am Dienstag, 03.02.26, zwischen 13:45 Uhr und 19:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi, der in der Karlstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Subaru, der am Samstag zwischen 13:40 Uhr und 18:45 Uhr in der Tiefgarage in der Straße Am Stadtgarten geparkt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Samstag gegen 17:00 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker die K3268 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Großdeinbach. Hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, so dass er einen entgegenkommenden Mercedes einer 51-Jährigen streifte. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Mutlangen: Einbruch

Am Freitag zwischen 17:55 Uhr und 18:35 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster im Untergeschoß eines Wohnhauses in der Ringstraße auf. Sie gelangten so in das Haus und durchwühlten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bar

Unbekannte schlugen zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr, ein Fenster einer Bar im Radgäßle ein. Im Inneren rissen sie einen Zigarettenautomaten aus der Wand und brachen diesen auf. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Samstag gegen 17:00 Uhr die Königsturmstraße in Richtung Kalter Markt. Hierbei streifte er mit seinem Fahrrad den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes. Anschließend fuhr er weiter und hinterließ einen Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise auf den unbekannten Radfahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Eine 30-jährige Ford-Lenkerin wollte am Samstag gegen 17:25 Uhr von der Straße Unterm Bergschlößle auf die Rechbergstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 59-jährigen VW-Fahrer, der die Rechbergstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd befuhr. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Up die B298 auf der rechten Spur von Wetzgau in Richtung Spraitbach. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Seat Ibiza die linke Spur ebenfalls in Richtung Spraitbach. Auf Höhe der Kreuzung zur Gmünder Straße drängte sich der Fahrer eines schwarzen Audi A4 mit SW-Kennzeichen zwischen den Seat und den VW und überholte den VW, so dass der 30-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet den Fahrer des Seat Ibiza bzw. weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet wurden, sich dringend beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

