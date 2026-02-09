Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrten, Widerstände, Unfall und Unfallfluchten, Sachbeschädigung, u.a.

Murrhardt: Trunkenheitsfahrt

Am Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr fiel ein 18-jähriger VW-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. In der Sulzbacher Straße wurde der VW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille beim 18-Jährigen. Er musste seinen Führerschein vor Ort abgeben, sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Kirchberg an der Murr: Brand eines Strommasts

Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am Sonntag, gegen 02:40 Uhr ein Strommast an einem Feldweg in der Verlängerung der Hegelstraße in Brand. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bezifferbar.

Fellbach: Widerstand

Ein 34-jähriger Mann wurde am Freitag, gegen 23:25 Uhr in der Esslinger Straße durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Aufgrund der augenscheinlichen starken Alkoholisierung und einer Kopfverletzung wurde eine Polizeistreife zur Unterstützung gerufen. Als die Polizeibeamten den 34-Jährigen zum Rettungswagen geleiten wollten, reagierte der Mann aggressiv und sperrte sich mit Gewalt gegen die Polizisten. Auch im Krankenhaus verhielt sich der 34-Jährige aggressiv und gewaltsam, so dass er fixiert werden musste. Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 01 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen an der Einmündung Johannesstraße/Silcherstraße geparkten Renault. Der Unbekannte verursachte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro und entfernte ich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Plüderhausen: Trunkenheitsfahrt

Ein 30-jähriger VW-Fahrer wurde am Sonntag, gegen 03:35 Uhr in der Aichenbachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch im Fahrzeug wahrnehmbar war, wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab beim 30-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einer Anzeige rechnen müssen.

Remshalden: Verkehrsunfall

An der Kreuzung zwischen der Osterstraße und der Olgastraße übersah ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 35-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

Waiblingen: Pkw macht sich selbstständig

Am frühen Montagmorgen gegen 01:45 Uhr parkte ein 31-jähriger Opel-Fahrer sein Fahrzeug in der Mayenner Straße und sicherte dieses nicht ausreichend gegen Wegrollen. Als er den Pkw verlassen hatte, machte sich der Opel selbstständig und rollte auf einen geparkten Lkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Winnenden: Widerstand nach Körperverletzung

Am Sonntagnachmittag gegen 11 Uhr bewegte sich ein 42-jähriger Mann im psychischen Ausnahmezustand in der Winnender Innenstadt und traf in der Robert-Boehringer-Straße auf eine Familie die er beleidigte und mit Steinen bewarf. Außerdem beschädigte er einen geparkten Pkw und schrie weiter ihm unbekannte Passanten an. Auch gegenüber der eingetroffenen Polizei zeigte er sich aggressiv, weshalb der Mann in Gewahrsam genommen wurde und anschließend in eine Fachklinik gebracht wurde.

Leutenbach: Reifen zerstochen

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag 14 Uhr und Sonntag 03 Uhr einen geparkten Pkw in der Seestraße indem er dessen Reifen zerstach. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

