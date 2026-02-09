PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zum versuchten Tötungsdelikt in Fellbach

Aalen (ots)

Eine 47-jährige Frau steht im Verdacht eine 41-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Am Sonntagabend kam es gegen 21:40 Uhr vor einem Haus in der Vordere Straße zu einem lautstarken Streitgespräch zwischen den beiden Frauen. Im Rahmen dieses Streites soll die 47-Jährige plötzlich ein Messer gezogen und unvermittelt auf die 41-Jährige eingestochen haben. Diese wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Aktuell besteht keine Lebensgefahr für die 41-Jährige. Die tatverdächtige 47-jährige Deutsche wurde noch am selben Abend festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sie am Montag einem Haftrichter beim AG Waiblingen vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Die 47-jährige Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen und der Staatsanwaltschaft Stuttgart dauern an.

