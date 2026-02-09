Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lauchheim: Brand in Waschanlage

In einer Waschanlage in der Hauptstraße kam es am Montag, gegen 6:50 Uhr, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes einer Deckenlampe zu einem Kurzschluss. Infolgedessen entstand an der Deckenlampe ein Kabelbrand. Die Feuerwehr war zur Brandbekämpfung mit vier Einsatzfahrzeugen sowie 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Montag, gegen 12:40 Uhr, mit seinem Fahrzeug in der Spitalstraße gegen einen dort geparkten Opel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Stödtlen: Schilder beschädigt

Ein unbekannter Vandale beschädigte am Samstag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr entlang der Birkenzeller Straße, der Hauptstraße und der Dambacher Straße mehrere Straßenschilder. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

Leinzell: Parkenden PKW beschädigt

Am Montag wurde in der Mulfinger Straße ein BMW X5 beschädigt, der dort am Straßenrand geparkt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8:20 Uhr und 10 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell