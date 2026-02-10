Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bedrohung, Trunkenheitsfahrten, Sachbeschädigung, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Bedrohung

Am Montag, gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich in der August-Lämmle-Straße ein 38-jähriger Mann in seiner Wohnung verschanzt hatte und damit drohte sich und anderen etwas anzutun. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte davon überzeugt werden, sich der Polizei zu stellen. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.

Sulzbach an der Murr: Auto zerkratzt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Iltisgasse durch unbekannte Täter ein geparkter VW zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Ein 57-jähriger VW-Fahrer wurde am Montag, gegen 22:15 Uhr in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Bereits beim Gespräch konnte starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab beim 57-Jährigen einen Wert von etwa 1,9 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Murrhardt: Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, gegen 01:30 Uhr wurde in der Fornsbacher Straße ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 24-Jährigen einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde vor Ort beschlagnahmt und er musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

Winterbach: Fußgänger übersehen

Eine 71-jährige Opel-Fahrerin parkte am Montag, gegen 12:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Ritterstraße aus und übersah dabei eine hinter ihrem Auto vorbeilaufende 88-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 88-Jährige und verletzte sich leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Waiblingen: Unfallfluchten

Am Montag wurde zwischen 9 Uhr und 10.20 Uhr auf einem Parkplatz am Oberen Ring ein Skoda Fabia beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 3500 Euro Schaden. Zwischen 7.45 Uhr und 14.45 Uhr touchierte beim Vorbeifahren ein unbekannter Verursacher im Schüttelgrabenring einen VW Golf. Er fuhr einfach weiter und hinterließ mehrere hundert Euro Schaden. Auf rund 3000 Euro Schaden bleibt der Besitzer eines Seat Tavascan sitzen, der am Montag zwischen 15.40 Uhr und 15.45 Uhr auf einer Parkfläche in der Benningerstraße abgestellt war. Auch hier flüchtete der Verursacher, ohne sich zu melden. Hinweise auf die Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Diebstahlsversuch

Ein Dieb versuchte am Montag gegen 3.10 Uhr einen Dumper zu entwenden. Dieser stand vor einem Haus in der Panoramastraße und war mit einem Schloss gesichert, das der Dieb nicht knacken konnte. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Schwaikheim:

Beim Ausparken in der Bahnhofstraße stieß ein 59-jähriger Citroen-Fahrer gegen einen Ford. Hierbei verursachte er am Montag gegen 16.45 Uhr rund 5500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell