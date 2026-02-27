Polizei Düren

POL-DN: Zeugenaufruf - die Polizei bittet um Hinweise nach Straßenverkehrsgefährdung

Jülich (ots)

Am Mittwochmorgen (25.02.2026) kam es auf der B56 zwischen Jülich und Niederzier, auf Höhe der Gereonstraße, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein Zeuge sowie die Tatverdächtige konnten am Einsatzort angetroffen werden. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung sowie weitere Zeugen.

Gegen 06:30 Uhr befuhr der Zeuge mit seinem Pkw die B56 aus Niederzier kommend in Richtung Jülich. Hinter ihm fuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren in die gleiche Richtung.

Dem Zeugen fiel das hinter ihm befindliche Fahrzeug bereits aufgrund des dichten Auffahrens auf. Im Zuge der B56 überholte die Fahrzeugführerin dann den Zeugen sowie weitere Fahrzeuge trotz bestehenden Überholverbots und eingeschränkter Sichtverhältnisse. Nach Angaben des Zeugen musste mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug aufgrund des riskanten Überholvorgangs stark abbremsen, um eine Kollision mit der Überholenden zu verhindern. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Kleinwagen. Zu einem Unfallgeschehen ist es nicht gekommen.

Dem Zeugen gelang es, die 38-Jährige anzuhalten und auf ihr Fehlverhalten anzusprechen. Weiterhin kontaktierte er die Polizei, die am Einsatzort erschien und den Sachverhalt aufnahm. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, insbesondere die Fahrerin / der Fahrer des silbernen Kleinwagens, werden gebeten, sich bei der zuständigen Sachbearbeitung unter der Rufnummer 02421 949-5235 und außerhalb der Geschäftszeiten unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

