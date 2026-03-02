Polizei Düren

POL-DN: Gleich zwei Einbrüche in Inden - die Polizei sucht Zeugen

Inden (ots)

Am Freitag (27.02.2026) kam es in Inden gleich zu zwei Einbrüchen. Angegangen wurden Einfamilienhäuser in der Jakobstraße und in der Grüntalstraße.

Zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Haus in der Jakobstraße. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:45 Uhr geriet ein Einfamilienhaus in der Grüntalstraße in das Visier von Einbrechern. Auch dort verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Schubladen und Kommoden wurden in mehreren Zimmern durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden.

In beiden Fällen ist die Kriminalpolizei am Tatort erschienen. Diese sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jakobstraße oder in der Grüntalstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

