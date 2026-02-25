PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Politische Schmiererei

Jena (ots)

Ein Mitarbeiter einer Schule in Jena Göschwitz meldete Dienstagnachmittag ein frisch angebrachtes Graffiti am Haupteingang. Vor Ort konnten die Beamten des ID-Jena einen 0,25m mal 1,00m großen, mit roter Sprühfarbe gesprühten Schriftzug mit Bezug zu einem Konflikt im Nahen Osten feststellen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

