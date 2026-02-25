LPI-J: Politische Schmiererei
Jena (ots)
Ein Mitarbeiter einer Schule in Jena Göschwitz meldete Dienstagnachmittag ein frisch angebrachtes Graffiti am Haupteingang. Vor Ort konnten die Beamten des ID-Jena einen 0,25m mal 1,00m großen, mit roter Sprühfarbe gesprühten Schriftzug mit Bezug zu einem Konflikt im Nahen Osten feststellen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet.
