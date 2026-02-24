LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Montag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle, welchen er durch die Zahlung von 70,00 Euro abwenden konnte. Einem Gefängnisaufenthalt konnte er somit entgehen.
