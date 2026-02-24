PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Montag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle, welchen er durch die Zahlung von 70,00 Euro abwenden konnte. Einem Gefängnisaufenthalt konnte er somit entgehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 24.02.2026 – 09:47

  • 24.02.2026 – 08:40

  • 24.02.2026 – 08:40

