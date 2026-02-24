PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hundebiss und Alkohol

Jena (ots)

Zu einer fahrlässigen Körperverletzung kam es Montagnachmittag in Jena Lobeda. Der Hund eines 28-jährigen Mannes, biss aus bisher ungeklärter Ursache einen 39-Jährigen und eine 30-Jährige. Beide Geschädigten mussten ärztlich versorgt werden. Der Hundebesitzer als auch die Geschädigten waren zum Zeitpunkt des Bisses stark alkoholisiert. Aufgrund eines Alkoholwertes von 2,13 Promille und der damit verbundenen Untauglichkeit zum Führen eines Hundes, wurde dem Hundehalter durch das Ordnungsamt der Stadt Jena der Hund vorerst entzogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

