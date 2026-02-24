Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Jena (ots)

Ein 90-jähriger Radfahrer überquerte am Montagmittag im Bereich zweier Supermärkte die ebenerdigen Straßenbahnschienen. Dabei übersah er, wahrscheinlich aus Unachtsamkeit, die herannahende Straßenbahn. Ein Bremsvorgang war durch den 40-jährigen Straßenbahnfahrer nicht mehr möglich und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste kamen mit einem Schock davon. An der Straßenbahn und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden eingeleitet.

