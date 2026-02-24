Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stadion beschmiert

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Stadions in Weimar meldete der Polizei Weimar Montagmorgen, dass an einer Mauer auf dem Grundstück ein Graffiti angebracht wurde. Vor Ort konnten die Beamten der PI Weimar einen Schriftzug in den Farben Blau, Rot, Silber und Schwarz feststellen. Dieser erstreckte sich über eine Fläche von ca, 2 mal 16 Meter. Zur Klärung weiterer Tatumstände wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

