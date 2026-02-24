PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwein gehabt

Saale-Holzland (ots)

Ein 27-jähriger PKW-Fahrer fuhr Montagmittag aus Gösen in Richtung Schkölen. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn von links nach rechts. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wildschein. Das Wildschwein verschwand anschließend augenscheinlich unversehrt von der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 08:36

    LPI-J: Warnung vor falschen Polizisten und Bankmitarbeitern

    Jena, Saale-Holzland, Weimar/Weimaerer Land (ots) - Erst Montagnachmittag kam es Hermsdorf erneut zu einem Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Die Täter verlangen unter dem Vorwand, Wertsachen vor Einbrechern schützen zu wollen, die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen. Außerdem häufen sich Anrufe von falschen Bankmitarbeitern, die ebenfalls unter einem Vorwand Geld erbeuten wollen. Sie geben ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:04

    LPI-J: 24-Jähriger fährt gegen Hauswand

    Apolda (ots) - Auf der Promenadenstraße in Apolda kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Als ein 24-jähriger PKW-Fahrer an einer Kreuzung links abbiegen wollte, verschätzte er sich bei der Einfahrt und fuhr gegen eine Hausfassade. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:10

    LPI-J: Rauchentwicklung in Kahla

    Saale-Holzland (ots) - Ein ausgelöster Brandmelder führte Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Kahla. Nach ersten Erkenntnissen führte ein nicht betriebssicherer Ofen zu starker Rauchentwicklung. Die entstandenen Rauchgase zogen in eine darüber liegende Wohnung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren