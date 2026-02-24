LPI-J: Schwein gehabt
Saale-Holzland (ots)
Ein 27-jähriger PKW-Fahrer fuhr Montagmittag aus Gösen in Richtung Schkölen. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn von links nach rechts. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wildschein. Das Wildschwein verschwand anschließend augenscheinlich unversehrt von der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe.
