Landespolizeiinspektion Jena
Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnung vor falschen Polizisten und Bankmitarbeitern

Jena, Saale-Holzland, Weimar/Weimaerer Land (ots)

Erst Montagnachmittag kam es Hermsdorf erneut zu einem Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Die Täter verlangen unter dem Vorwand, Wertsachen vor Einbrechern schützen zu wollen, die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen. Außerdem häufen sich Anrufe von falschen Bankmitarbeitern, die ebenfalls unter einem Vorwand Geld erbeuten wollen. Sie geben beispielsweise an, dass das Konto gesperrt wurde und man nun durch eine Echtzeitüberweisung testen muss ob es wieder Funktioniert oder, dass den Betroffenen Falschgeld ausgehändigt wurde und sie dieses wieder abgeben sollen. Dies sind nur zwei von mehreren gängigen Betrugsmaschen die in den letzten Wochen vermehrt bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden. Haben die Täter Erfolg, erbeuten sie meist erhebliche Summen. So entstand alleine durch vier geglückte Anrufe ein Schaden von 250 Tausend Euro. Zielgruppe der Täter sind zumeist ältere Menschen.

Hinweis der Polizei:

Wenn sie Anrufe von der Polizei oder der Bank bekommen, legen sie umgehend auf! Suchen sie sich eine offizielle Telefonnummer und halten sie Rücksprache über die Richtigkeit des zuvor eingegangenen Anrufs.

Geben sie unter keinen Umständen Bargeld oder Wertsachen heraus. Informationen über aktuelle Betrugsmaschen erhalten sie hier à polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

