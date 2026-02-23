LPI-J: 24-Jähriger fährt gegen Hauswand
Apolda (ots)
Auf der Promenadenstraße in Apolda kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Als ein 24-jähriger PKW-Fahrer an einer Kreuzung links abbiegen wollte, verschätzte er sich bei der Einfahrt und fuhr gegen eine Hausfassade. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.
