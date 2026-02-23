PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 24-Jähriger fährt gegen Hauswand

Apolda (ots)

Auf der Promenadenstraße in Apolda kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Als ein 24-jähriger PKW-Fahrer an einer Kreuzung links abbiegen wollte, verschätzte er sich bei der Einfahrt und fuhr gegen eine Hausfassade. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

