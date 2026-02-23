LPI-J: 24-Jähriger fährt gegen Hauswand

Saale-Holzland (ots) - Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Pflegedienstes meldete Sonntagmorgen eine augenscheinlich betrunkene und schlafende Person auf einer Wiese in Hermsdorf. Die hinzugerufene Polizei konnte einen 38-jährigen Mann feststellen. Aufgrund des scheinbar stark alkoholisierten Zustandes war der Mann kaum ansprechbar. Die 40-jährige Anruferin hatte bereits einen Rettungswagen informiert. Der Mann kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Rückfragen ...

