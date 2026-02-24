LPI-J: Scooterfahrer unter Drogen
Saale-Holzland (ots)
Ein 42-jähriger E-Scooterfahrer wurde Montagmorgen in Bad Klosterlausnitz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und der Rollerfahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen fahren unter berauschenden Mitteln wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell