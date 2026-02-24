LPI-J: Scooterfahrer unter Drogen

Jena, Saale-Holzland, Weimar/Weimaerer Land (ots) - Erst Montagnachmittag kam es Hermsdorf erneut zu einem Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Die Täter verlangen unter dem Vorwand, Wertsachen vor Einbrechern schützen zu wollen, die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen. Außerdem häufen sich Anrufe von falschen Bankmitarbeitern, die ebenfalls unter einem Vorwand Geld erbeuten wollen. Sie geben ...

