LPI-J: Unsachgemäße Entsorgung

Weimar / Weimarer Land (ots)

Unbekannte hatten in Weimar-West an einem Garagenkomplex zwei Metallfässer abgestellt. Ein 79-Jähriger meldete die Feststellung der Polizei. Die Beamten überprüften die Gegebenheiten vor Ort. Es handelte sich um Bremsenreiniger und Verdünnung. Diese Substanzen unterliegen besonderen Vorschriften zur Entsorgung. Eine Gefahr für die Umwelt bestand jedoch nicht, da die Fässer fest verschlossen waren. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und leiteten dieses an die zuständige Behörde weiter, um auch eine ordnungsgemäße Entsorgung zu ermöglichen.

