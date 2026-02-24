PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch in Imbisswagen, Täter gefasst

Weimar / Weimarer Land (ots)

Der Betreiber eines Imbisswagens meldete am Montagvormittag den Einbruch in seinen Wagen in Weimar Schöndorf. Der Wagen war mit einer Überwachungskamera ausgestattet und konnte den Täter bei der Tat filmen. Der Täter war am Sonntagabend in den Wagen eingebrochen und hat Bargeld und Lebensmittel gestohlen. Im Rahmen der Ermittlung konnte er identifiziert werden. Die Beamten suchten den Täter auf und haben die nicht bereits konsumierte Beute sichergestellt. Der 42-Jährige Dieb muss sich nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

