Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volle Rucksäcke nach Einbruch

Jena (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Jena Zwätzen meldete der Polizei Montagnachmittag zwei männliche Personen, die sich unberechtigt Zutritt zum Haus verschafft haben. Bei Eintreffen der Beamten an der Einsatzadresse hatten sich die beiden Personen zwar bereits entfernt, konnten jedoch im Umkreis festgestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der 33- und 25-jährigen Männer wegen des Verdachts des Diebstahls, konnte umfangreiches Diebesgut und Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Weiterhin wurden bei einem Täter eine geringe Menge Drogen aufgefunden. Im Rahmen der unteranderem wegen Diebstahl eingeleiteten Ermittlungsverfahren soll nun die Herkunft des Diebesguts ermittelt werden. Das Beutegut und die Drogen wurden Beschlagnahmt.

