LPI-J: Drogen beschlagnahmt
Apolda (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmten gestern Polizeibeamte der PI Apolda geringe Mengen Kokain. Ein 19-jähriger Mann aus Salzatal trug die Drogen bei sich. Gegen den 19-jährigen Besitzer wurde eine Anzeige erstattet.
