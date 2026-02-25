LPI-J: Drogen am Steuer
Jena (ots)
Die Beamten den ID-Jena führten Dienstagnachmittag eine Verkehrskontrolle mit 43-jährigen Pkw-Fahrer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv und der Fahrzeugführer musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot.
