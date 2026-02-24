PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Raub im Paradiespark

Jena (ots)

Am 06.11.2025 kam es in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr zu einem Raub an einem Mann im Paradiespark Jena. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die jugendlichen Täter gemeinsam in einer Gruppe unterwegs und mit dem Logo auf dem Pullover des Geschädigten nicht einverstanden, weshalb dieses dem Geschädigten gewaltsam abgenommen wurde. Ein politisches Motiv der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Jena wendet sich an die Bevölkerung mit der Bitte, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Jena mit Nennung des Aktenzeichens 0307279/2025 unter 03641/81-0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 24.02.2026 – 09:47

    LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Montag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle, welchen er durch die Zahlung von 70,00 Euro abwenden konnte. Einem Gefängnisaufenthalt konnte er somit entgehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:47

    LPI-J: Drogen beschlagnahmt

    Apolda (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmten gestern Polizeibeamte der PI Apolda geringe Mengen Kokain. Ein 19-jähriger Mann aus Salzatal trug die Drogen bei sich. Gegen den 19-jährigen Besitzer wurde eine Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:40

    LPI-J: Volle Rucksäcke nach Einbruch

    Jena (ots) - Ein aufmerksamer Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Jena Zwätzen meldete der Polizei Montagnachmittag zwei männliche Personen, die sich unberechtigt Zutritt zum Haus verschafft haben. Bei Eintreffen der Beamten an der Einsatzadresse hatten sich die beiden Personen zwar bereits entfernt, konnten jedoch im Umkreis festgestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der 33- und 25-jährigen Männer ...

    mehr
