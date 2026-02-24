Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Raub im Paradiespark

Jena (ots)

Am 06.11.2025 kam es in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr zu einem Raub an einem Mann im Paradiespark Jena. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die jugendlichen Täter gemeinsam in einer Gruppe unterwegs und mit dem Logo auf dem Pullover des Geschädigten nicht einverstanden, weshalb dieses dem Geschädigten gewaltsam abgenommen wurde. Ein politisches Motiv der Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Jena wendet sich an die Bevölkerung mit der Bitte, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Jena mit Nennung des Aktenzeichens 0307279/2025 unter 03641/81-0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

