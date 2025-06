Polizei Hamburg

POL-HH: 250614-1. Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 13.06.2025, 17:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Tonndorf, Stein-Hardenberg-Straße

Gestern Nachmittag ist ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Tonndorf tödlich verletzt worden. Die Verkehrsdirektion hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 22-jähriger, litauischer Fahrer eines Opel Astra aus einer Grundstückseinfahrt kommend nach links in die Stein-Hardenberg-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des stadteinwärts fahrenden Motorradfahrers auf seiner Honda. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Zeuginnen und Zeugen leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, die im weiteren Verlauf durch hinzugerufene Rettungskräfte und einen Notarzt fortgeführt wurden. Dennoch erlag der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Opelfahrer wurde aufgrund eines erlittenen Schocks vor Ort ebenfalls durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm die psychosozialen Akutbetreuung des unfallbeteiligten Autofahrers, von Augenzeugen sowie Angehöriger des Verstorbenen.

Ein Verkehrsunfallteam (VU-Team) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) führte die Unfallaufnahme durch, bei der auch eine Drohne eingesetzt und ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stein-Hardenberg-Straße voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion dauern an.

