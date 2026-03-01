Polizei Düren

POL-DN: Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Titz (ots)

Am Freitagmittag (27.02.2026 gegen 13:35 Uhr) ereignete sich auf einer Landstraße in Titz ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen erlitt. Die 16- Jährige aus Titz befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Landesstraße (L) 241 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Titz. Vor ihr befuhr ein 57- jähriger Mann, ebenfalls aus Titz, die L241 mit seinem PKW in gleicher Richtung. Nach vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte der PKW- Fahrer in etwa in Höhe der Ortslage Sevenich nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Aus diesem Grunde verlangsamte er sein Fahrzeug. Aus noch nicht bekanntem Grund kollidierte die Zweiradfahrerin mit dem Heck dieses PKW. Sie erlitt durch die Kollision so schwere Verletzungen, dass sie nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik eingeliefert werden musste. Eingesetzte Polizeikräfte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Maßnahmen bis gegen 15:00 Uhr ab. Vor Ort befragten sie Zeugen und dokumentierten die Spuren. Das beschädigte Kleinkraftrad wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen, durch das Verkehrskommissariat Düren, sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell