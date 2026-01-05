PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 kontrollierten am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr sowohl im Rahmen einer Kontrollstelle in der Lagerhausstraße als auch durch mobile Verkehrskontrollen den Straßenverkehr.

Bei den Kontrollen hatten vier Personen den Gurt nicht angelegt, zwei nutzten während der Fahrt verbotswidrig das Mobiltelefon und drei führten die Warnweste oder den Führerschein nicht mit.

Die Verkehrsüberwachung durch stationäre oder mobile Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen spielen für die Sicherheit im Straßenverkehr eine zentrale Rolle und werden auch in Zukunft fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ferry Gantert
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:26

    POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Meldung vom 02.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6189130 Die am 02.01.2026 als vermisst gemeldete 70-Jährige meldete sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung selbstständig bei der Polizei. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:49

    POL-PPRP: Betrugsversuch mit gefälschtem Werkzeug

    Ludwigshafen (ots) - Am 03.01.2026 erstattete ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen bei der Polizei Anzeige, nachdem er über eine Online-Plattform vermeintlich hochwertiges Werkzeug erworben hatte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei dem gelieferten Werkzeug um Produktfälschungen handelte. In Zusammenarbeit mit zivilen Einsatzkräften der Polizei wurde daraufhin ein weiterer Ankauf gefälschter Werkzeuge ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:48

    POL-PPRP: Verkehrsunfall im Parkhaus

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026, kam es gegen 14:30 Uhr im Parkhaus der Rheingalerie auf der ersten Parkebene, Parkreihe B, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein dort ordnungsgemäß geparkter blauer SUV durch einen Ford im Zuge eines Ausparkvorgangs im Frontbereich beschädigt. Die Kenntnisnahme des Verkehrsunfalls erfolgte erst am Folgetag durch die Mitteilung unbeteiligter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren