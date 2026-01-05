Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 kontrollierten am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr sowohl im Rahmen einer Kontrollstelle in der Lagerhausstraße als auch durch mobile Verkehrskontrollen den Straßenverkehr.

Bei den Kontrollen hatten vier Personen den Gurt nicht angelegt, zwei nutzten während der Fahrt verbotswidrig das Mobiltelefon und drei führten die Warnweste oder den Führerschein nicht mit.

Die Verkehrsüberwachung durch stationäre oder mobile Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen spielen für die Sicherheit im Straßenverkehr eine zentrale Rolle und werden auch in Zukunft fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell